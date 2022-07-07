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مقالات الرأي

تطوير‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬للتسويق‭ ‬العالمي

منذ 3 دقائق
لحسن‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المحلات‭ ‬التابعة‭ ‬لمقاولته‭                           (‬خاص‭)   ‬
مستثمر‭ ‬في‭ ‬‮«‬الغاسول‮»‬‭ ‬فضل‭ ‬العمل‭ ‬التعاوني‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تثبيت‭ ‬اسم‭ ‬تعاونيته‭ ‬لإنتاج‭ ‬مواد‭ ‬التجميل‭ ‬داخليا‭ ‬وخارجيا كسب‭ ‬الشاب‭ ‬لحسن‭ ‬لهبوب‭ ‬ابن‭ ‬ميسور،‭ ‬خبرة‭ ‬هامة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الزيوت‭ ‬النباتية‭ ‬والمقطرات‭ ‬والأعشاب‭ ‬الطبية‭ ‬والعطرية،‭ ‬مكنته‭ ‬من‭ ‬تسلق‭ ‬سلم‭ ‬الشهرة‭ ‬وتوسيع‭ ‬رقعة‭ ‬انتشار‭ ‬ما‭ ‬تنتجه‭ ‬تعاونية‭ ‬يترأسها،‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬مختلفة‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬بعضها‭ ‬يصدر‭أكمل القراءة »


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