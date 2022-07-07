مقالات الرأي
تطوير الإنتاج المحلي للتسويق العالمي
مستثمر في «الغاسول» فضل العمل التعاوني ونجح في تثبيت اسم تعاونيته لإنتاج مواد التجميل داخليا وخارجيا كسب الشاب لحسن لهبوب ابن ميسور، خبرة هامة في مجال الزيوت النباتية والمقطرات والأعشاب الطبية والعطرية، مكنته من تسلق سلم الشهرة وتوسيع رقعة انتشار ما تنتجه تعاونية يترأسها، من مواد مختلفة ومتنوعة، بعضها يصدرأكمل القراءة »
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