ملف الصباح
ثلاثة أسئلة: انتقال قيمي
ما رأيك في من يقول إن المغاربة يبذرون رغم الأزمة؟ أعتقد أن عبارة “المغاربة” غير علمية، وصحيح أن ما يقارب 70 في المائة من اليد العاملة، تشتغل بالحد الأدنى للأجور، أي حوالي 3 آلاف درهم شهريا، لكن هذا لا يمنع وإن كانت الأغلبية تشكو الأزمة، في ظل ارتفاع الأسعارأكمل القراءة »
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