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ملف الصباح

ثلاثة أسئلة: انتقال‭ ‬قيمي

منذ 3 دقائق
‭‬ما‭ ‬رأيك‭ ‬في‭ ‬من‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬المغاربة‭ ‬يبذرون‭ ‬رغم‭ ‬الأزمة؟ ‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬عبارة‭ “‬المغاربة‭” ‬غير‭ ‬علمية،‭ ‬وصحيح‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬اليد‭ ‬العاملة،‭ ‬تشتغل‭ ‬بالحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور،‭ ‬أي‭ ‬حوالي‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬درهم‭ ‬شهريا،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬الأغلبية‭ ‬تشكو‭ ‬الأزمة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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