الصباح الفني
باسو يجدد “هوليود سمايل”
يواصل الفكاهي محمد باسو تقديم عرضه الفكاهي “هوليود سمايل”، الذي عرف نجاحا كبيرا، إذ أطل على جمهوره نهاية الأسبوع، بالبيضاء، لتقديمه. وحرص باسو خلال “هوليود سمايل” في نسخته الجديدة، على تجديد بعض فقراته وإضافة أخرى جديدة، تلامس الواقع المغربي. ويتطرق محمد باسو في عرضه الكوميدي لمجموعة من المواضيع التيأكمل القراءة »
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