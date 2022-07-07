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الصباح الفني

باسو‭ ‬يجدد‭ “‬هوليود‭ ‬سمايل‭”‬

منذ دقيقتين
‭ ‬يواصل‭ ‬الفكاهي‭ ‬محمد‭ ‬باسو‭ ‬تقديم‭ ‬عرضه‭ ‬الفكاهي‭ “‬هوليود‭ ‬سمايل‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا،‭ ‬إذ‭ ‬أطل‭ ‬على‭ ‬جمهوره‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬لتقديمه‭. ‬وحرص‭ ‬باسو‭ ‬خلال‭ “‬هوليود‭ ‬سمايل‭” ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الجديدة،‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬بعض‭ ‬فقراته‭ ‬وإضافة‭ ‬أخرى‭ ‬جديدة،‭ ‬تلامس‭ ‬الواقع‭ ‬المغربي‭.‬ ويتطرق‭ ‬محمد‭ ‬باسو‭ ‬في‭ ‬عرضه‭ ‬الكوميدي‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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