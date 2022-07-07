أســــــرة
نصائح
< أضحية يجب التأكد من ملاءمة عمر الطفل لمشهد ذبح الأضحية، والذي يجب ألا يقل عن تسع سنوات، حسب آراء المختصين، وذلك حفاظا على سلامته النفسية، حتى لا يترجم ما يراه على أنه عدوانية تؤثر على شخصيته سلبا. ويجب مدح الطفل ونعته بصفات طيبة تحمسه، مثل أنت جريء، وأنت قوي، وهكذاأكمل القراءة »
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