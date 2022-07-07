أســــــرة
نصائح للعمل الجديد
يجد البعض صعوبة في الاندماج في محيط العمل الجديد، الأمر الذي يقدم بشأنه مدربو التنمية الذاتية عدة نصائح بهدف نسح علاقات إيجابية مع الزملاء. وينصح بالحفاظ على الهوية الشخصية المتفردة والشعور بالثقة فهي أمر أساسي في أي بيئة عمل، يقول مدربو التنمية الذاتية، موضحين أن هذا الأمر يرتبط مباشرة بالقدرةأكمل القراءة »
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