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أســــــرة

نصائح للعمل الجديد 

منذ دقيقتين
يجد البعض صعوبة في الاندماج في محيط العمل الجديد، الأمر الذي يقدم بشأنه مدربو التنمية الذاتية عدة نصائح بهدف نسح علاقات إيجابية مع الزملاء. وينصح بالحفاظ على الهوية الشخصية المتفردة والشعور بالثقة فهي أمر أساسي في أي بيئة عمل، يقول مدربو التنمية الذاتية، موضحين أن هذا الأمر يرتبط مباشرة بالقدرةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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