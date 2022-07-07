الرياضة
السكتيوي: لا تزعجني الإقالة
أنهى حسنية اكادير وأتحاد طنجة موسمهما الرياضي بتعادل دون أهداف،أول أمس (الثلاثاء) بملعب أكادير لحساب الدورة الأخيرة من البطولة. وارتقى حسنية اكادير إلى الرتبة الحادية عشرة بمجموع 34 نقطة، أما اتحاد طنجة فقد رفع رصيده إلى 33 نقطة في الرتبة 14. لم يتحدث عبدالهادي السكتيوي، مدرب الحسنية، عن المباراة، موجهاأكمل القراءة »
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