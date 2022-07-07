الرياضة
الجيش يبدأ تعزيز صفوفه
اعتبر حصيلته إيجابية وجدد الثقة في المدرب فاندربروك بدأ الجيش الملكي حملة تعزيز صفوفه بلاعبين جدد، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، لملء الخصاص، الذي ظل يعانيه منذ فترة طويلة. وعلمت «الصباح»، أن إدارة الجيش الملكي كثفت مفاوضاتها مع بعض اللاعبين، ممن ينشطون في أندية وطنية، ومحترفون خارج المغرب، دون الكشف عنأكمل القراءة »
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