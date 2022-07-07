حوادث
انتحار شرطي ببنكرير
وضع شرطي بمفوضية الأمن ببنكرير، صباح أول أمس (الثلاثاء)، حدا لحياته بعد أن أطلق على نفسه رصاصة من مسدسه داخل مقر المديرية الإقليمية للأمن. وأفاد مصدر مطلع أن الهالك الذي يتحدر من إقليم قلعة السراغنة، ويشتغل بالمحكمة الابتدائية ببنكرير، قصد نحو الساعة الحادية عشرة صباحا، مقر المديرية الإقليمية للأمن، وأخرجأكمل القراءة »
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