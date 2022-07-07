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الرياضة

ألعاب القوى تنقذ ماء الوجه بوهران

منذ دقيقة واحدة
33 ميدالية وضعت المغرب في الرتبة 15 في سبورة الميداليات أنقذت ألعاب القوى الوطنية ماء وجه الرياضة الوطنية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي اختتمت، أول أمس (الثلاثاء) بوهران بالجزائر، بعد أن توجت بـ 13 ميدالية من أصل 33 حصلت عليها في 13 نوعا رياضيا شاركت به. 13 ميداليةأكمل القراءة »


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