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أســــــرة

5 أخطاء تزيد آلام الدورة الشهرية 

منذ 3 دقائق
هناك بعض الأخطاء التي تزيد، حسب ما يؤكده الاختصاصيون، من آلام الدورة الشهرية. ومن بين تلك الأخطاء، التنظيف في اتجاه خاطئ، إذ أن الاتجاه الصحيح للتنظيف من الأمام للخلف وليس العكس، تجنبا لانتقال الميكروبات. وتقع بعض النساء في خطأ عدم اشباع أجسامهن بعنصر الحديد، سيما أن الجسم في هذه المرحلةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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