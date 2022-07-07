الرياضة
اللبؤات في طريق المونديال
بلغن ربع النهاية والضغط يؤثر على أداء اللاعبات والضربات الثابتة مفتاح قوتهن تأهل المنتخب الوطني النسوي إلى ربع نهاية كأس إفريقيا لكرة القدم، التي يحتضنها المغرب إلى غاية 23 يوليوز الجاري، بفوزه على أوغندا بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء) بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط،أكمل القراءة »
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