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أســــــرة

كيف تتعامل مع اندفاعية الأطفال؟

منذ 6 دقائق
يحتاجون إلى الاسترخاء والحوار معهم قبل إصدار الأوامر تجد الكثير من الأمهات والآباء، صعوبة في ضبط والتحكم في الطفل الاندفاعي، وهو ما يمكن أن تترتب عنه مشاكل كثيرة. وغالبا ما يتحدث الطفل المندفع بشكل تلقائي وبدون إذن، ويتصرف كما لو كان شخصا تصعب السيطرة عليه. ويبدي سلوكه قلقا زائدا، ويأخذأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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