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الرياضة

إيشو بالفتح لثلاثة مواسم

منذ 3 دقائق
توصل الفتح الرياضي إلى اتفاق نهائي مع سهيل إيشو، لاعب المغرب الفاسي، للانتقال إليه الموسم الرياضي المقبل، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وعلمت “الصباح”، أن الفتح اتفق مع إيشو على جميع التفاصيل، في مقدمتها توقيع عقد لثلاثة مواسم، بموجب عقد انتقال حر، بعد أن انتهى عقده السابق مع المغرب الفاسي. وأبدىأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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