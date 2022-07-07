وطنية
”بلوكاج” في مجلس مكناس
الأغلبية المطلقة تصوت على سحب الثقة من الرئيس ودعوة إلى دورة استثنائية ثانية دخل مجلس مكناس، بعد ثمانية أشهر من انتخابه، وضعية استثنائية وصفتها بعض المكونات بـ”البلوكاج” بسبب حالة التيه والارتباك والجمود، التي وجدت فيه الأغلبية المسيرة نفسها، والتي أدت إلى مطالبة أغلبية المستشارين بعقد دورة استثنائية، عقدت الاثنينأكمل القراءة »
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