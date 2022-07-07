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وطنية

‭”‬بلوكاج‭” ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬مكناس

منذ 3 دقائق
اجتماع‭ ‬سابق‭ ‬لمجلس‭ ‬مكناس‭ ‬ ‭(‬أرشيف‭)‬
الأغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬تصوت‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭  ‬ودعوة‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬استثنائية‭ ‬ثانية‭ ‬ دخل‭ ‬مجلس‭ ‬مكناس،‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انتخابه،‭ ‬وضعية‭ ‬استثنائية‭ ‬وصفتها‭ ‬بعض‭ ‬المكونات‭ ‬بـ‭”‬البلوكاج‭” ‬بسبب‭ ‬حالة‭ ‬التيه‭ ‬والارتباك‭ ‬والجمود،‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬فيه‭ ‬الأغلبية‭ ‬المسيرة‭ ‬نفسها،‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مطالبة‭ ‬أغلبية‭ ‬المستشارين‭ ‬بعقد‭ ‬دورة‭ ‬استثنائية،‭ ‬عقدت‭ ‬الاثنين‭أكمل القراءة »


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