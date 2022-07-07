ملف الصباح
45 مليارا مقابل السياحة الدينية
مصادر مهنية أكدت أن عدد المعتمرين لا يقل عن 30 ألف شخص في السنة أصبح عدد من المغاربة مع تشديد شروط قضاء فريضة الحج، يفضلون السفر إلى الديار السعودية لأداء مناسك العمرة، وعرف عدد المعتمرين زيادة متتالية، خلال السنوات الأخيرة، توقفت، خلال السنتين الأخيرتين بسبب “كورونا”، لكن السياحة الدينية استعادتأكمل القراءة »
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