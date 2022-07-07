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ملف الصباح

45‭ ‬مليارا‭ ‬مقابل‭ ‬السياحة‭ ‬الدينية‭ ‬

منذ 16 دقيقة
الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬يكلفان‭ ‬188‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭  (‬أرشيف‭)‬
مصادر‭ ‬مهنية‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المعتمرين‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬السنة أصبح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المغاربة‭ ‬مع‭ ‬تشديد‭ ‬شروط‭ ‬قضاء‭ ‬فريضة‭ ‬الحج،‭ ‬يفضلون‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الديار‭ ‬السعودية‭ ‬لأداء‭ ‬مناسك‭ ‬العمرة،‭ ‬وعرف‭ ‬عدد‭ ‬المعتمرين‭ ‬زيادة‭ ‬متتالية،‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬توقفت،‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬بسبب‭ “‬كورونا‭”‬،‭ ‬لكن‭ ‬السياحة‭ ‬الدينية‭ ‬استعادت‭أكمل القراءة »


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