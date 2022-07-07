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حوادث

طالب جامعي بالجديدة “يشرمل” 14 ضحية

منذ 4 دقائق
يواصل أمن الجديدة حملة تمشيط واسعة النطاق بمختلف أحياء المدينة، بحثا عن شاب دلت المعلومات المستجمعة بصدده، أنه يبلغ من العمر 24 سنة، ويتابع دراسته بالجامعة، بعدما عمد ظهر أول أمس (الثلاثاء)، إلى الاعتداء بواسطة سكين على مجموعة من الضحايا بلغ عددهم 14. ووفق مصادر «الصباح»، تفاوتت إصابات الضحايا منأكمل القراءة »


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