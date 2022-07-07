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أســــــرة

الزوج البخيل… التحدي

منذ 4 دقائق
Young beautiful woman taking money from man over grey background. Copy space.
المختصون يعتبرونه أحد أصعب أنواع الأزواج يؤكد المختصون في العلاقات الزوجية أن الزوج البخيل يعد أحد أصعب أنواع الأزواج، كما أن التعامل معه يرهق شريكته صحيا، ويعرضها لنوبات نفسية متكررة، خاصة عند وجود أطفال. ونتيجة بخل الزوج، يقول المختصون في العلاقات الزوجية، فإن الزوجة لا تستطيع التفكير في الانفصال رأفةأكمل القراءة »


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