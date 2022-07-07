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الصباح الفني

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منذ 13 دقيقة
السلاحف‭ ‬تشيخ‭ ‬ببطء نجحت‭ ‬السلاحف‭ ‬في‭ ‬إبطاء‭ ‬عجلة‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬بل‭ ‬إيقافها‭ ‬تماما،‭ ‬وفق‭ ‬دراستين‭ ‬جديدتين‭ ‬تقوضان‭ ‬مفهوم‭ ‬أن‭ ‬الشيخوخة‭ ‬مصير‭ ‬لا‭ ‬مناص‭ ‬منه‭. ‬ونشرت‭ ‬الدراستان‭ ‬الجديدتان‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬ساينس‭” ‬واستنتجتا‭ ‬أن‭ ‬أنواعا‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬السلاحف،‭ ‬وكذلك‭ ‬السلاحف‭ ‬البرية‭ ‬والتماسيح‭ ‬والسمندلات،‭ ‬وجدت‭ ‬طريقة‭ ‬إما‭ ‬لإبطاء‭ ‬عملية‭ ‬الهرم،‭أكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة



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