الصباح الفني
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السلاحف تشيخ ببطء نجحت السلاحف في إبطاء عجلة التقدم في السن، بل إيقافها تماما، وفق دراستين جديدتين تقوضان مفهوم أن الشيخوخة مصير لا مناص منه. ونشرت الدراستان الجديدتان الخميس الماضي في مجلة “ساينس” واستنتجتا أن أنواعا مختلفة من السلاحف، وكذلك السلاحف البرية والتماسيح والسمندلات، وجدت طريقة إما لإبطاء عملية الهرم،أكمل القراءة »
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