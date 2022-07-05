وزير خارجية سنغافورة يشيد بريادة الملك في مجال التسامح واحترام الأقليات الدينية

أشاد وزير الشؤون الخارجية لجمهورية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، اليوم الاثنين، بالرباط، بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التسامح واحترام الأقليات الدينية.

وأبرز بالاكريشنان، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها، أن المغرب يمثل نموذجا للتسامح والعيش المشترك والانفتاح واحترام الأقليات الدينية، معتبرا أن الأمر يتعلق بمواصفات “خاصة وثمينة”.

وأكد وزير خارجية سنغافورة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، أن المملكة المغربية تبعث بذلك رسالة قوية إلى بقية العالم في مجال التسامح والاحترام، معربا عن إعجابه “بريادة المغرب”، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد، استحضر بالاكريشنان دعوة رئيسة سنغافورة، حليمة يعقوب، جلالة الملك للقيام بزيارة رسمية إلى هذا البلد، وذلك قصد إبراز تاريخ المغرب ومبادئه في مجال التسامح.