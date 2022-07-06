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أسواق

رقم‭ ‬معاملات‭ ‬يتجاوز‭ ‬27‭ ‬مليار‭ ‬دولار

منذ 5 ثواني
تسجيل‭ ‬وتيرة‭ ‬نمو‭ ‬سنوية‭ ‬بـ‭ ‬8‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬وترويج‭ ‬التأمينات‭ ‬البديلة‭ ‬بـ‭ ‬33‭ ‬بلدا عرف‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭ ‬نموا‭ ‬ملحوظا،‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إذ‭ ‬وصلت‭ ‬نسبته،‭ ‬في‭ ‬المتوسط،‭ ‬إلى‭ ‬8‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬سنويا،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصنف‭ ‬من‭ ‬الضمانات‭. ‬ وتجاوز‭ ‬رقم‭ ‬معاملات‭ ‬مقاولات‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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