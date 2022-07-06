أسواق
رقم معاملات يتجاوز 27 مليار دولار
تسجيل وتيرة نمو سنوية بـ 8.5 في المائة وترويج التأمينات البديلة بـ 33 بلدا عرف قطاع التأمين التكافلي نموا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، إذ وصلت نسبته، في المتوسط، إلى 8.5 في المائة سنويا، ما يعكس الإقبال الكبير على هذا الصنف من الضمانات. وتجاوز رقم معاملات مقاولات التأمين التكافلي فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا