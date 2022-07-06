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ألوان‭ ‬طلاء‭ ‬الأظافر‭ ‬الصيفية

منذ 4 ثواني
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ينصح‭ ‬خبراء‭ ‬الموضة،‭ ‬بالاعتماد،‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الصيف،‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬ألوان‭ ‬طلاء‭ ‬الأظافر،‭ ‬لأنها‭ ‬تواكب‭ ‬الموضة،‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إطلالة‭ ‬مميزة‭.‬ ومن‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الألوان،‭ ‬لون‭ ‬الفيروز‭ “‬تيركواز‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬ألوان‭ ‬طلاء‭ ‬الأظافر‭ ‬لصيف‭ ‬2022‭.‬ كما‭ ‬يعتبر‭ ‬اللون‭ ‬الأخضر‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬ألوان‭ ‬طلاء‭ ‬الأظافر‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭أكمل القراءة »


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