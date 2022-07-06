أســــــرة
ألوان طلاء الأظافر الصيفية
ينصح خبراء الموضة، بالاعتماد، خلال موسم الصيف، على بعض ألوان طلاء الأظافر، لأنها تواكب الموضة، وتساعد على الحصول على إطلالة مميزة. ومن بين تلك الألوان، لون الفيروز “تيركواز”، الذي يعد من أفضل ألوان طلاء الأظافر لصيف 2022. كما يعتبر اللون الأخضر من أكثر ألوان طلاء الأظافر التي ظهرت خلال السنواتأكمل القراءة »
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