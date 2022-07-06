الصباح الـتـربـوي
7 نوادي قرب لفائدة الأسرة التربوية
035 مليون لتأهيل فضاءات صحية واجتماعية ورياضية لصالح الأساتذة ترأس يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وعبد الحق المامون، الكاتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، أول أمس (الاثنين) بالرباط، أشغال اللجنة الرئيسية المكلفة بانتقاء مشاريع أندية المدرس التي ستستفيد من دعم المؤسسة لـ2022. منذ 2007،أكمل القراءة »
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