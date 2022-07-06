الرياضة
آسفي ينهي الموسم سابعا
طارق مصطفى: الهدف تحقق وأشكر الجمهور كثيرا أنهى أولمبيك آسفي الموسم بالتعادل دون أهداف أمام شباب السوالم في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أول أمس (الاثنين)، ضمن الدورة الأخيرة من بطولة القسم الأول. وخاض فريق آسفي الجولة الثانية من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد سيف الدين الكحلاوي من قبل الحكمأكمل القراءة »
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