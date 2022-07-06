الرياضة
15 لاعبا بـ “الواف” يلجؤون للنزاعات
استثناء لاعبين من صرف راتب شهر يشعل غضبا كبيرا بالفريق عبر الطاقم التقني ولاعبو الوداد الفاسي عن استيائهم وتذمرهم من المكتب المسير للفريق، برئاسة حسن الجامعي، بعد صرف راتب شهر للاعبين، المستمرة عقودهم لموسم إضافي آخر، وإقصاء اللاعبين 15 المنتهية عقودهم، رغم دورهم الكبير في إنقاذ الفريق من النزول. وتوصلأكمل القراءة »
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