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الصباح الفني

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منذ 47 ثانية
عودة‭ ‬الحلزون‭ ‬الإفريقي‭ ‬العملاق أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمريكية‭ ‬رصد‭ ‬حلزون‭ ‬الأرض‭ ‬الإفريقي‭ ‬العملاق،‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬عليه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬ووفقا‭ ‬لصحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬الأمريكية،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينمو‭ ‬حلزون‭ ‬إفريقيا‭ ‬العملاق‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬قبضة‭ ‬اليد‭ ‬ويحمل‭ ‬طفيليا‭ ‬يسبب‭ ‬التهاب‭ ‬السحايا،‭ ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فلوريدا‭ ‬العام‭أكمل القراءة »


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منذ 47 ثانية



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