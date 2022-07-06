الصباح الفني
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عودة الحلزون الإفريقي العملاق أعلنت السلطات الأمريكية رصد حلزون الأرض الإفريقي العملاق، مجددا بعد النجاح في القضاء عليه العام الماضي. ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، يمكن أن ينمو حلزون إفريقيا العملاق إلى حجم قبضة اليد ويحمل طفيليا يسبب التهاب السحايا، وقد نجح المسؤولون في القضاء عليه في جنوب فلوريدا العامأكمل القراءة »
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