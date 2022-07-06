حوادث
شركات وهمية للنصب على مهاجرين
يوهمهم أفرادها بتحويل الأموال عبر تطبيقات الهاتف ثم يستولون على الملايين قادت تحريات الشرطة الأوربية إلى تفكيك شبكة للنصب والاحتيال على مهاجرين مغاربة عن طريق شركات وهمية لتحويل الأموال، إذ تمكنت من الاستحواذ على مبالغ مالية كبيرة، بعد إيهام الضحايا بتحويلها إلى المغرب، لكنها كانت تتجه إلى حسابات بنكية لمشتبهأكمل القراءة »
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