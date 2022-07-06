الأولى
12 سنة سجنا لبرلماني وموثق
انتهى، أول أمس (الاثنين)، الفصل الأول من قضية استيلاء برلماني سابق، يتنافس حاليا لنيل مقعد بدائرة الحسيمة التي أسقطتها، أخيرا، المحكمة الدستورية، بإصدار رئيس هيأة غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، أحكامه في قضية استيلاء السياسي على حقوق أشقائه، عن طريق التزوير في محررات رسمية أنجزها موثق. وأدانت هيأة الحكم الموثق، غيابيا،أكمل القراءة »
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