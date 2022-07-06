حوادث
مروج مخدرات يقتل نديمه
توهم مروج مخدرات أن مغادرته أكادير واستقراره بسيدي حجاج ضواحي سطات سيجنبانه الاعتقال، بعد صدور مذكرات بحث في حقه، إذ مباشرة بعد استئنافه نشاطه الممنوع تورط في جريمة قتل خلال جلسة خمر. وأحال الدرك الملكي بسيدي حجاج، أول أمس (الاثنين)، المتهم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، وبعد استنطاقه،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا