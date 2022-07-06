الأولى
مدانون مرشحون للانتخابات بالحسيمة
يتخوف ناخبون في دائرة الحسيمة، التي ستحتضن في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، انتخابات جزئية من أجل شغل أربعة مقاعد في مجلس النواب، بعد قرار المحكمة الدستورية، القاضي بإلغاء فوز مضيان والأعرج والحموتي وبوطاهر، أن تعيد الانتخابات الوجوه نفسها. ويخوض مدانون بأحكام قضائية غمار منافسات الانتخابات نفسها، التي قد تعيدأكمل القراءة »
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