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تحت الدف

منذ 7 ثواني
سقط عضو من أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة الدستورية المنعقدة، أول أمس (الاثنين)، سقطة مدوية، تؤكد جهل العديد من “نواب الشعب”. هذا البرلماني، الذي لا يميز بين الألف و”الزرواطة”، وهو يتحدث في موضوع أكبر منه، عندما حاول الدفاع عن الحكومة بخصوص براءتها من الارتفاع الصاروخي لأسعار “الكازوال”، قالأكمل القراءة »


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منذ 7 ثواني



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