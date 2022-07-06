الأولى
تحت الدف
سقط عضو من أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة الدستورية المنعقدة، أول أمس (الاثنين)، سقطة مدوية، تؤكد جهل العديد من “نواب الشعب”. هذا البرلماني، الذي لا يميز بين الألف و”الزرواطة”، وهو يتحدث في موضوع أكبر منه، عندما حاول الدفاع عن الحكومة بخصوص براءتها من الارتفاع الصاروخي لأسعار “الكازوال”، قالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا