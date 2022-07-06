مجتمع
مرسوم التجارة الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ
دخل المرسوم الحكومي الجديد الذي يساوي بين التجار في أداء الرسوم الجمركية والضرائب، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز، وبذلك تم إغلاق الباب على الشركات التي قامت بعمليات تدليس باستغلال المنصات الإلكترونية، والتلاعب في الفواتير أثناء استيراد المنتجات لأجل بيعها بالمغرب، فيما سيكتوي المواطنون بارتفاع أسعارها مقارنة مع السابق. وقالأكمل القراءة »
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