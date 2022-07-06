الأولى
اختلالات في برنامج “أوراش”
انتحال صفة ممرضين والزبونية الحزبية ومطالب لمجالس الحسابات الجهوية بافتحاصه شهد برنامج “أوراش” لتشغيل 250 ألف عاطل، بكلفة 2.5 مليار درهم، اختلالات كثيرة على مستوى التدبير الميداني في العديد من المدن والأقاليم، وفق ما ذكرته مصادر “الصباح”. وأكدت المصادر أن نوابا من المعارضة والأغلبية، بمن فيهم المنتمون إلى الأصالة والمعاصرة،أكمل القراءة »
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