مجتمع
البيضاء والرباط من أرخص المدن للمهاجرين
صنف تقرير حديث، البيضاء والرباط على أنهما من بين أرخص المدن عبر العالم، بالنسبة إلى المغتربين، إذ حلت البيضاء في الرتبة 143 عالميا والرباط في الرتبة 162، من أصل 227 مدينة شملها التقرير، والذي اعتبر العاصمتين المغربيتين من أفضل الأماكن التي يمكن للمغتربين العيش فيها، على اعتبار أن أسعار السكنأكمل القراءة »
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