مجتمع
التعاضدية تشعل الحرب بين النقابات
رفاق الزاير يصفون الانتخابات بالباطلة وفاقدة لأي شرعية ديمقراطية أشعلت انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية الحرب بين الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، بسبب الاتهامات بالتزوير، التي عرفتها عدد من الجهات. ووصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية، الانتخابات التي جرت، أخيرا، بانعدام أبسط شروط النزاهة والديمقراطية،أكمل القراءة »
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