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مجتمع

“شيكات” و”نوار” المصحات تحرج أيت الطالب

منذ دقيقة واحدة
ممارساتها تصل البرلمان والوزير يتحاشى الجواب وجد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نفسه أمام سيل من الأسئلة الكتابية بمجلس النواب، تسائله عن “أمراض” المنظومة الصحية، خاصة أن بعضها غير قانوني، ورغم ذلك لا تتحرك الوزارة لعقاب المتورطين، أو تتدخل النيابة العامة، خاصة في ما يتعلق بظاهرة “النوار” بالمصحاتأكمل القراءة »


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