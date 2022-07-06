مجتمع
شركات البناء تواجه مخاطر بسبب الغلاء
الجمعية المغربية لمكاتب المراقبة ناقشت سبل تقليص انعكاساته على القطاع رفعت الزيادات التي عرفتها مجموعة من الموارد الأولية منسوب المخاطر على شركات البناء والأشغال العمومية والتأمينات ومكاتب المراقبة. وبادرت الجمعية المغربية لمكاتب المراقبة بشراكة مع الأطراف المعنية إلى تنظيم لقاء بين مختلف الأطراف المتدخلة في قطاع البناء والأشغال العمومية لمناقشةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا