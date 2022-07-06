مجتمع
بنعلي تغضب جبهة “سامير”
فجرت تصريحات ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن موقف الحكومة من قضية شركة “سامير”، موجة غضب في أوساط الهيآت المدنية المدعمة للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، والقوى التي تساندها في معركة إعادة تشغيلها. وأكدت بنعلي أن المغرب ليس في حاجة لمصفاة “سامير”، وإعادة تشغيلها من عدمه، غير مرتبط بالجوابأكمل القراءة »
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