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مجتمع

وفد إسرائيلي في زيارات سياحية للمغرب

منذ 3 دقائق
حل زوال الخميس الماضي، بمكناس، وفد دبلوماسي إسرائيلي مكون من 54 شخصا من الجنسين ومن مختلف الأعمار، في زيارة رسمية وأخوية لصلة الرحم مع اليهود المغاربة القاطنين بالعاصمة الإسماعيلية. ونظم للمناسبة حفل استقبال ، أقامه على شرفهم “حاييم طوليدانو”، المقاوم في جيش التحرير ورئيس الشؤون الاجتماعية لليهود المغاربة بمكناس ورئيس جمعيةأكمل القراءة »


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