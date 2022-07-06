مجتمع
اختلالات في تدبير مقاطعة الرياض
صوتت مكونات المعارضة بمقاطعة أكدال الرياض بالرباط ضد مشروع ميزانية 2023 التي جاء بها مكتب المجلس. ولم ينل مشروع الميزانية سوى ثقة 13 صوتا ، مقابل ثمانية أصوات معارضة، من بينها منتخبو تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي. وكشفت مصادر “الصباح” أن الميزانية المقدمة تمثل أول خطوة لفشل الأغلبية المسيرة، بسبب ضعفأكمل القراءة »
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