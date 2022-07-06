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مجتمع

اختلالات في تدبير مقاطعة الرياض

منذ دقيقتين
عمر الحياني
صوتت مكونات المعارضة بمقاطعة أكدال الرياض بالرباط ضد مشروع ميزانية 2023 التي جاء بها مكتب المجلس. ولم ينل مشروع الميزانية سوى ثقة 13 صوتا ، مقابل ثمانية أصوات معارضة، من بينها منتخبو تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي. وكشفت مصادر “الصباح” أن الميزانية المقدمة تمثل أول خطوة لفشل الأغلبية المسيرة، بسبب ضعفأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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