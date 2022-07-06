حوادث
فرقة مكافحة العصابات تواصل حملاتها
أوقفت المئات في وضعية خلاف مع القانون في ثلاثة أشهر بالجديدة تواصل فرقة مكافحة العصابات بالجديدة حربها على مختلف أنواع الجريمة، في إطار حملة تطهيرية وصفت في بلاغ رسمي بغير المسبوقة، ورامت، حسبه، تجفيف منابع الإجرام بمختلف أحياء المدينة التي أضحت بكثافة سكانية تفوق 250 ألف نسمة والفرقة سالفة الذكرأكمل القراءة »
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