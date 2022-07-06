الرياضة
بركان يعري عيوب برشيد
هزمه برباعية بملعبه والحزن خيم على الجماهير واللاعبين كشف نهضة بركان العيوب الكثيرة ليوسفية برشيد النازل للقسم الثاني، عندما اكتسحه بأربعة أهداف لصفر، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (الاثنين)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة الأخيرة من بطولة القسم الأول. وسجل رباعية نهضة بركان، يوسف فحلي في الدقيقة الثانية، وأيوبأكمل القراءة »
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