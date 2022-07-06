أســــــرة
استغلال ضعف شخصية الآخرين
قال الكوتش عزيز أفكار، إن تصرف الآخرين مع الشخص، يعكس كيف يتعامل هذا الشخص مع الآخرين. وأوضح أفكار في حديثه مع “الصباح” أن هناك أشخاصا استغلاليين، ورغم التعامل معهم باحترام، لا يقدرون ذلك ويستمرون في استغلال الذين حولهم “من أجل ذلك، يجب التعامل مع الآخرين بالطريقة التي يستحقونها”، على حدأكمل القراءة »
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