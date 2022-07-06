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أســــــرة

استغلال‭ ‬ضعف‭ ‬شخصية‭ ‬الآخرين

منذ 5 ثواني
قال‭ ‬الكوتش‭ ‬عزيز‭ ‬أفكار،‭ ‬إن‭ ‬تصرف‭ ‬الآخرين‭ ‬مع‭ ‬الشخص،‭ ‬يعكس‭ ‬كيف‭ ‬يتعامل‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭. ‬وأوضح‭ ‬أفكار‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أشخاصا‭ ‬استغلاليين،‭ ‬ورغم‭ ‬التعامل‭ ‬معهم‭ ‬باحترام،‭ ‬لا‭ ‬يقدرون‭ ‬ذلك‭ ‬ويستمرون‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬الذين‭ ‬حولهم‭ “‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬يستحقونها‭”‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭أكمل القراءة »


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منذ 5 ثواني



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