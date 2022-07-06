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أفلام الصيف على “نتفليكس”
أعلنت منصة “نتفليكس” عن أفلام ومسلسلات جديدة تناسب الأسرة والأطفال بالتزامن مع فصل الصيف والعطلة. وحددت “نتفليكس” قائمة بأسماء الأعمال الفنية الجديدة، ومنها “وحش البحار”، و”13: ترانيم المراهقة”، و”أولي تائه”، و”مغامرات آيفي وبين”، و”كوكوميلون”، و”بيت دُمى غابي” و”آكشن باك”. وكشفت “نتفليكس” عن لائحة مخصصة للعائلة، معلنة عن مواعيد طرحها، ومنهاأكمل القراءة »
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