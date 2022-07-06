حوادث
غواصات الكوكايين تحاصر المغرب
يصل ثمن الواحدة منها إلى مليون دولار وحجز ثلاث منها وطائرات لتهريب المخدرات كشفت تحريات إسبانية لجوء بارونات الكوكايين في إسبانيا، بعد اشتداد الحصار على أنشطتهم، من قبل الأجهزة المغربية والإسبانية، إلى تحويل مسارات نقل شحنات المخدرات الصلبة الآتية من جنوب الصحراء إلى عمق المياه الدولية، هربا من المعابر البريةأكمل القراءة »
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