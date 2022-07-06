الصباح الـتـربـوي
احتفاء بمتفوقين ببني ملال
احتفت المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، بطلبتها المتميزين الذين حققوا نتائج جيدة في ميادين متنوعة على مستوى الشعب والمسالك. ويروم حفل التميز، الذي تعتمده المؤسسة كل سنة، إعادة الاعتبار لأهمية التحصيل المعرفي، والاعتراف بمجهودات الطلبة، وحثهم على الانخراط الجاد والفعال لكل مكونات المؤسسة، سواء علىأكمل القراءة »
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