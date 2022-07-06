وطنية
الحليمي: عانينا من مضايقة وزراء
المندوب السامي للتخطيط قال إنهم رفضوا المعطيات وحاصروا المندوبية بإضعاف ميزانيتها قال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، إنه لولا دعم الملك محمد السادس، لمؤسسته، لما استطاعت ضمان استقلاليتها عن الحكومة، مؤكدا تعرضه لضغوطات من قبل وزراء. وكشف المتحدث نفسه، الصراع العلني الذي خاضه الوزراء على مر الحكومات ضد التقاريرأكمل القراءة »
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