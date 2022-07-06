أســــــرة
السقف العالي الوهمي
يقول المختصون في الديكور إن سقف المنزل المرتفع يشعر أصحاب المنزل بالراحة والسعادة، كما أن غطاء البيت القائم على أعمدة أربعة يتخذ أهمية في أعمال الديكور، وهو يبدو في أحلى حلة، عندما لا يضيق المكان. ويؤكد المختصون أن السقف يرتفع في العادة لثلاثة أمتار، إلا أن تنفيذ أعمال الجبس علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا