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أســــــرة

السقف‭ ‬العالي‭ ‬الوهمي

منذ 7 ثواني
اختيار‭ ‬اللون‭ ‬الأبيض‭ ‬للسقف‭                (‬خاص‭)‬
يقول‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬الديكور‭ ‬إن‭ ‬سقف‭ ‬المنزل‭ ‬المرتفع‭ ‬يشعر‭ ‬أصحاب‭ ‬المنزل‭ ‬بالراحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬غطاء‭ ‬البيت‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬أعمدة‭ ‬أربعة‭ ‬يتخذ‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الديكور،‭ ‬وهو‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬أحلى‭ ‬حلة،‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يضيق‭ ‬المكان‭.‬ ويؤكد‭ ‬المختصون‭ ‬أن‭ ‬السقف‭ ‬يرتفع‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬لثلاثة‭ ‬أمتار،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬الجبس‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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منذ 7 ثواني



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