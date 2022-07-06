أســــــرة
”الكاربوكسي” لعلاج تمدد الجسم
يستعمل على الذراعين والأرداف والساقين تعاني كثير من النساء، مشكل علامات تمدد الجسم المزعجة، والتي تؤثر على جمالية الجسم، سيما خلال فترة الصيف. ومن بين العلاجات المتوفرة، والتي توجد في عدد من مراكز التجميل، تقنية الكاربوكسي والتي تساعد على التخلص من السيلوليت وعلامات التمدد، والهالات السوداء تحت العينأكمل القراءة »
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