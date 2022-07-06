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أســــــرة

‭”‬الكاربوكسي‭” ‬لعلاج‭ ‬تمدد‭ ‬الجسم

منذ 15 ثانية
يستعمل‭ ‬على‭ ‬الذراعين‭ ‬والأرداف‭ ‬والساقين ‭ ‬تعاني‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬النساء،‭ ‬مشكل‭ ‬علامات‭ ‬تمدد‭ ‬الجسم‭ ‬المزعجة،‭ ‬والتي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬جمالية‭ ‬الجسم،‭ ‬سيما‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭.‬ ‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬العلاجات‭ ‬المتوفرة،‭ ‬والتي‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬التجميل،‭ ‬تقنية‭ ‬الكاربوكسي‭ ‬والتي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬السيلوليت‭ ‬وعلامات‭ ‬التمدد،‭ ‬والهالات‭ ‬السوداء‭ ‬تحت‭ ‬العين‭أكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية



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