أســــــرة
الدقيق الأبيض مضر للجهاز الهضمي
الدكتور الزغاري حذر مرضى السكري من تناوله شدد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية وعلوم الرياضةـ ل”الصباح”، على ضرورة تناول الدقيق الأبيض بحذر شديد، خاصة أن له مجموعة من الأضرار الصحية من بينها مشاكل الجهاز الهضمي. وقال الدكتور الزغاري إن الدقيق الأبيض يسبب عسر الهضم والإمساك والشعور بالتعب والإرهاقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا