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أســــــرة

الدقيق‭ ‬الأبيض‭ ‬مضر‭ ‬للجهاز‭ ‬الهضمي

منذ 15 ثانية
ينصح‭ ‬الرياضيون‭ ‬المحترفون‭ ‬بتناوله‭                       (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬حذر‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬تناوله شدد‭ ‬الدكتور‭ ‬لطفي‭ ‬الزغاري،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬وعلوم‭ ‬الرياضةـ‭ ‬ل‭”‬الصباح‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تناول‭ ‬الدقيق‭ ‬الأبيض‭ ‬بحذر‭ ‬شديد،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬له‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأضرار‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مشاكل‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭.‬ وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬إن‭ ‬الدقيق‭ ‬الأبيض‭ ‬يسبب‭ ‬عسر‭ ‬الهضم‭ ‬والإمساك‭ ‬والشعور‭ ‬بالتعب‭ ‬والإرهاق‭أكمل القراءة »


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