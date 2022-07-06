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أنغام في حفل بدار الأوبرا تحيي النجمة أنغام، حفلا غنائيا، يوم 18 يوليوز الجاري، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. وتقدم أنغام خلال حفلها باقة مميزة من أشهر أغنياتها، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية احتفالا بموسم الصيف. ومن جهة أخرى، احتفلت النجمة أنغام بتخرج ابنهاأكمل القراءة »
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